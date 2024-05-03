Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 4-5 мая

Нынешние выходные – 4 и 5 мая – располагают к отдыху, поскольку в эти дни нежелательно активно действовать: их энергетика не принесет успеха в делах, какими бы малозначительными они ни были, так что желательно расслабиться и восстановить силы.

Суббота, 4 мая, – день негативной космической энергетики, которая способствует плохому настроению и провоцирует многочисленные ссоры и конфликты. Психика каждого человека становится уязвимой, поэтому с одной стороны, не стоит задевать других – даже незначительная "зацепка" может привести к обиде, от которой долгое время не удастся избавиться. С другой – не стоит реагировать на нетактичное поведение других людей – скорее всего, злых умыслов в их словах не было – просто сказали что-то, не подумав. Уже к воскресенью, 5 мая, энергетические тучи развеются, но сил будет явно недостаточно для того, чтобы приступать к серьезной работе, да и праздничный день им помешает: максимум активности, которую можно себе сегодня позволить, это шашлыки на природе. Кому повезет в это время?

Рак

Ракам звезды настоятельно советуют обращать внимание на любые знаки, которые не будут укладываться в материалистическую картеру мира. В отличие от представителей других знаков, они уважительно относятся к любой эзотерике, поэтому особой сложности анализ подсказок подсознания – прежде всего снов – для них не составит. Они же – в свою очередь – дадут ответ на важный профессиональный или личный вопрос.

Девы

Девам не стоит проявлять высокомерие и отказываться от выгодного предложения материального свойства, которое они могут получить, несмотря на выходные. Скорее всего, речь пойдет не о новом месте работы, а о подработке, которая, хоть и отнимет значительно количество времени и сил, оправдает приложенные усилия – как в карьерном, так и в материальном плане, да и потенциальные работодатели подтянутся.

Козерог

Козероги, которым свойственна осторожность, в эти дни почувствуют желание рискнуть и – выиграют. Правда, делать уж очень большие "ставки" не стоит, вполне можно остаться без средств, да и рисковать стоит, все хорошо продумав и просчитав возможные последствия, только в таком случае можно будет говорить о реальной прибыли, а не о досадном проигрыше.

Читайте также: