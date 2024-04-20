Гороскоп любви на май 2024 года

Май – прекрасный месяц для бракосочетания. Планета любви и гармонии – Венера, до 24 мая находится в Тельце, где имеет статус управления. Это один из лучших периодов вступления в официальный союз. Транзит помогает сохранить любовь на долгие годы, создать большую и счастливую семью, достичь комфорта.

Юпитер – планета традиций, также связана с вопросами расширения жилья и семьи, улучшениями по всем жизненным сферам. До 26 мая перемещается по знаку Тельца, способствует обретению достатка и гармоничным взаимоотношениями, благоприятствует семейным торжествам, обретению взаимопонимания с родителями.

В мае многие пары примут решений перейти на новый этап взаимоотношений, поскольку сконцентрированы на совместных целях, уверены в своих чувствах. Никакие бури не способны поколебать давно устоявшиеся взаимоотношения. В личной жизни многих людей в этом месяце происходят важные события.

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ОВЕН

Многие из вас по-прежнему работают над вопросом переезда в другое жилье или релокацией в другую страну. Возможно, речь идет о завершении давнего, ранее начатого плана. Семейным отношениям ничего не угрожает: пары, которые давно вместе, живут в согласии и гармонии. Люди одинокие могут рассчитывать на судьбоносную встречу, но это больше касается женщин. Если планируется дальнее путешествие, то стоит выбрать знакомый маршрут. Это избавит от разочарований и организационных неурядиц.

ТЕЛЕЦ

В жизни личной происходят действительно важные и судьбоносные события. Романтические отношения в целом стабильны, и лишь небольшие конфликты возможны в начале мая. Они не повлияют на общий благоприятный фон этого месяца и быстро урегулируются во второй половине. Отношения с близкими родственниками могут быть осложнены различными обстоятельствами, но они окажутся вполне преодолимыми, особенно если не обращать внимания на мелочи и не вспоминать плохого.

БЛИЗНЕЦЫ

Прекрасное время для того, чтобы сделать паузу, поразмышлять, подвести итоги и совершить работу над ошибками в сфере личных взаимоотношений. Если со стороны ваши отношения в паре выглядят безмятежными, то внутри кипят итальянские страсти. Ваш любимый человек может быть недоволен вашим поведением и нехваткой совместного времени. Домашняя жизнь полна перемен: продолжаются сложные мероприятия по обустройству дома, многие сменят жилище на лучшее.

РАК

Во многих семьях вероятно появление детей, внуков, или эти важные изменения будут тщательно планироваться. Значительные перемены ожидают ваших детей, они потребуют больше внимания и денежных вливаний, конечно же. Влюбленные наконец-то договорятся о совместном проживании, а если это уже произошло в недавнем прошлом, то сейчас речь пойдет о ремонте, покупке предметов домашнего обихода и прочих мероприятиях рутинного характера. Постарайтесь придерживаться баланса между работой и личной жизнью.

ЛЕВ

В жизни личной происходят наиболее важные события, но времени на любовные отношения часто не хватает. При этом некоторые из вас встретят интересную персону именно на работе. Если это случится, то роман получит серьезное продолжение. Одинокие люди могут рассчитывать на знакомство с интересным человеком в поездке, но и здесь связующим фактором может стать работа, командировки, презентации, совместные проекты. Молодые представители знака склонны к романтическим подвигам.

ДЕВА

Многое в вашей жизни будет происходить согласно известной пословице: "Милые бранятся – только тешатся", но тем не менее предупреждают – "худой мир лучше доброй ссоры". Семейные пары задумаются о пополнении семейства или расширении жилья, и в этом помогут звезды, начиная с середины месяца. Отношения с родственниками становятся все более значимыми, многие представители вашего знака свяжутся с родней, проживающей в дальних местах, и, возможно, именно для этого отправятся в дальнюю поездку.

ВЕСЫ

Личная жизнь в мае выглядит непредсказуемой, а местами – бурной. Вероятно, огромная занятость на работе, в бизнесе, успехи в профессиональной сфере станут барьером для полноценного общения с самым дорогим человеком. Примите к сведению то, что не все обладают такой же кипучей энергией и решительностью, как вы. Подобная ситуация одинаково актуальна как для супругов, так и для влюбленных. Небольшое путешествие в другой город поможет укрепить отношения и посмотреть на ситуацию с другой стороны.

СКОРПИОН

Ситуация в любовных отношениях требует принятия ответственных решений. Высокая турбулентность, прежде всего, наблюдается у пар, которые в самом начале отношений или пока не зарегистрировали союз. Причиной конфликтов в большинстве случаев выступят финансовые проблемы, чья-то скупость, разногласия в распределении денежных средств. Если же аппетиты ваши или вашего партнера настолько возрастут, что невозможно будет справиться имеющимися доходами, то вполне вероятен острый разрыв с обидами и претензиями.

СТРЕЛЕЦ

Если вы видите, что вас используют, имейте в себе силы ответить "нет". Этот совет относится к влюбленным, а также и к друзьям, если с их стороны появится тенденция сверх меры использовать вас. Супруги могут вступить в споры по поводу решения бытовых обязанностей, и здесь конфликты могут иметь материальную основу. Тем, кто в поиске, май принесет увлекательное романтическое увлечение или головокружительный роман, который будет стремительно развиваться.

КОЗЕРОГ

Звезды рекомендуют держаться золотой середины и найти общие точки компромисса. Постарайтесь больше времени проводить с семьей, если вы находитесь в союзе. Уделите внимание детям, и ваши усилия дадут отличные результаты. Женщины, планирующие беременность, могут рассчитывать на помощь звезд в этом вопросе. Укрепить любовные отношения поможет небольшое путешествие. Семейные представители знака будут наслаждаться идиллией и спокойствием в кругу родных.

ВОДОЛЕЙ

Возможно, ваши отношения переживают сложные времена, но это может только сплотить вашу семью и объединиться. В это период вам удастся уладить имущественные споры с родственниками, купить новую квартиру или сделать удачный размен. Многие пары примут решение о совместном проживании, предложение о бракосочетании будет осознанным и укрепит отношения. Свободные получат шанс встретить интересного человека, с которым можно залечить старые сердечные раны.

РЫБЫ

Вашего внимания потребуют супруг и дети. Проблемы могут возникнуть с детьми подросткового возраста. Чаще устраивайте семейные вечера и романтические ужины при свечах. Одинокие представители знака ощутят романтическое настроение, мимолетное свидание может перерасти в серьезные отношения. Многие из тех, кто расстался из-за пустяка, вновь помирятся. Супруги смогут укрепить свой союз, если найдут общее дело. Единственное, что может омрачать семейную идиллию, это непрошенные советы родственников.

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