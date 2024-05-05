Великдень 2024: Епіфаній, Онуфрій та Святослав привітали вірян

Предстоятелі православних та греко-католицьких церков в Україні привітали вірян із Великоднем.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму привітанні закликав українців продовжити путь вперед до перемоги над російським агресором.

"Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами – з Пасхою Господньою, зі Світлим Христовим Воскресінням! Це свято – про життя, про перемогу, про надію і віру. Тож нехай Воскреслий Христос по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію і втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, попри всі труднощі й випробування, – йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес!" - йдеться у зверненні Епіфанія.

Очільник Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) закликав вірян впевнено перебувати у вірі, надії та любові, які приносить воскреслий Господь.

"У радості Воскресіння вітаю наших воїнів-героїв, синів і дочок України, які захищають нас на фронті й готові жертвувати усім з любові до своєї землі та рідного народу. Ми віримо у вашу в Бозі силу, ми цінуємо вашу стійкість перед злом, над яким неминуче здобудемо перемогу", - сказав він у зверненні.

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій у своєму привітанні нагадав, що Воскресіння Христове – є торжеством перемоги життя над смертю.

"Христос воскрес! Цими вічно живими і дорогими нашому серцю словами щиро поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим християнським празником – Воскресіння із мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Іісуса Христа. Свято Воскресіння Христового є торжеством перемоги життя над смертю, добра над злом і правди над неправдою", - йдеться у його зверненні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що першим їсти на Великдень після Великого посту: традиції та повір'я.

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