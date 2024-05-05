Сырский обратился к украинцам на Пасху

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова.

Об этом главком написал на странице в телеграмм-канале.

"Особые мои слова благодарности и поддержки украинским защитникам и защитницам, которые в этот праздничный день берегут покой всей Украины. В этот день желаю всем украинским воинам крепкого здоровья, стойкости, силы и мужества. Пусть Воскресший Господь, который победил смерть, дает нам силы для победы над врагом и утверждает нас в борьбе добра над злом! Как бы нам ни было трудно, но мы знаем, что после темной ночи - приходит день. Мы знаем, что после Христовых страданий и смерти будет Воскресение Христово!", - говорится в его заметке.

Сырский уверен, что "после этой коварной кровожадной российской агрессии наступит наша Украинская Победа!"

"Когда в этот праздничный день вы придете в храмы, вспомните в своих молитвах каждого украинского воина, который в эти минуты ценой своего здоровья и жизни отражает атаки российских захватчиков и сохраняет ваше спокойствие. В этот день вспомните о каждом, кто сейчас на боевом дежурстве и поблагодарите их за защиту Украины", — подчеркнул Сырский

Главнокомандующий во время поздравления призвал украинцев пригласить "за семейный пасхальный стол каждого украинского ветерана — защитника и защитницу, потерявших свое здоровье в борьбе с российскими оккупантами. Не оставляйте их одинокими, не оставляйте их забытыми. Помните об их героизме и мужестве !".

Напомним, ранее публиковали прогноз погоды в Украине на Пасху.

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