Сирський звернувся до українців на Великдень

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців зі святом Воскресіння Христового.

Про це головком написав на сторінці у телеграм-каналі.

"Особливі мої слова подяки та підтримки українським захисникам і захисницям, які у цей святковий день бережуть спокій всієї України. Цього дня бажаю усім українським воїнам міцного здоров'я, стійкості, сили та мужності. Нехай Воскреслий Господь, який переміг смерть, дає нам сили для перемоги над ворогом та утверджує нас у боротьбі добра над злом! Як би нам не було важко, але ми знаємо, що після найтемнішої ночі - приходить день. Ми знаємо, що після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове!", - йдеться у його дописі.

Сирський впевнений, що "після цієї підступної кровожерливої російської агресії настане наша Українська Перемога!".

"Коли цього святкового дня ви прийдете до храмів, згадайте у своїх молитвах кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров’я і життя відбиває атаки російських загарбників і зберігає ваш спокій. Цього дня згадайте про кожного, хто зараз на бойовому чергуванні і подякуйте їм за захист України", - наголосив Сирський

Головнокомандувач під час привітання закликав українців запросити "за родинний великодній стіл кожного українського ветерана - захисника і захисницю, які втратили своє здоров’я у боротьбі з російськими окупантами. Не залишайте їх самотніми, не залишайте їх забутими. Пам’ятайте про їх героїзм та мужність!".

Нагадаємо, раніше публікували прогноз погоди в Україні на Великдень.

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