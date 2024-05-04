Великдень 2024: онлайн-трансляція богослужіння ПЦУ

У Києві Православна церква України проведе святкове богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі.

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У Київській ОВА нагадали, що комендантська година у Великодню ніч на Київщині залишається незмінною – з 00:00 до 05:00). Тому всіх мешканців області просять її дотримуватися. Ті хто має намір відвідати богослужіння у церкві, мають залишатися там до кінця комендантської години.

"Незабаром ми будемо святкувати Великдень. Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. До забезпечення публічної безпеки і порядку на культових спорудах загалом буде залучено понад 1 800 правоохоронців. Крім того, будуть задіяні понад 260 членів добровольчих формувань територіальної громади", – повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він також нагадав, що влада рекомендує вірянам не наражати себе на небезпеку та приєднатися до богослужіння онлайн.

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