Пасха 2024: онлайн-трансляция богослужения ПЦУ

В Киеве Православная церковь Украины проведет праздничное богослужение в Михайловском Златоверхом соборе.

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В Киевской ОВА напомнили, что комендантский час в Пасхальную ночь в Киевской области остается неизменным – с 00:00 до 05:00). Поэтому всех жителей области просят ее соблюдать. Те, кто намерен посетить богослужение в церкви, должны оставаться там до конца комендантского часа.

"Вскоре мы будем праздновать Пасху. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. К обеспечению публичной безопасности и порядка на культовых сооружениях в целом будет привлечено более 1 800 правоохранителей. Кроме того, будут задействованы более 260 членов добровольческих формирований", – сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он также напомнил, что власти рекомендуют верующим не подвергать себя опасности и присоединиться к богослужению онлайн.

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