Безуглая возмутилась количеством пасок в соцсетях: что ей ответили

Через три часа под сообщением народного депутата собралось почти четыреста комментариев.

Накануне Пасхи, в субботу, 4 мая, народная депутат Марьяна Безугла опубликовала в соцсети сообщение с возмущением от большого количества праздничных пасок, которые украинцы напекли и публично демонстрировали.

Нардепка написала, что считает неприемлемым демонстрацию такого домашнего уюта во время войны, потому что такие публикации, якобы, раздражают военных.

"Некоторые люди считают приемлемым демонстрировать паски и домашний уют в это время? Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы пекли паску у себя в тылу во всех ракурсах? Когда знакомые военные приезжают в Киев, то часто жалуются, а вы не...ели? Война есть?" – раздраженно написала Безуглая.

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Уже через три часа под сообщением народного депутата собралось почти четыреста комментариев. В большинстве из них пользователи соцсети резко не согласны с позицией Безуглой.

В частности, политику напоминают о ее коллегах-нардепах и других чиновниках, которые не стесняются своего состояния. Также нардепа упрекают тем, что Верховная Рада в новом мобилизационном законе не предусмотрела демобилизацию для военных, о которых напоказ переживает Безугла.

“Почему не сделали, чтобы мобилизованные воины, которые уже третью Пасху на фронте, могли вернуться домой к семьям? Неужели так трудно установить четкие сроки службы и заменить уставших воинов? Не заслуживают ли они этого?” – пишут в комментарии.

"Люди демонстрируют свою стойкость. Несмотря на войну, они празднуют жизнь. А что вы хотели продемонстрировать этим сообщением?" – интересуется другой комментатор.

Комментарии под сообщением Марьяны Безуглой о большом количестве ремней в соцсетях

Комментарии под сообщением Марьяны Безуглой о большом количестве ремней в соцсетях

Комментарии под сообщением Марьяны Безуглой о большом количестве ремней в соцсетях

Комментарии под сообщением Марьяны Безуглой о большом количестве ремней в соцсетях

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безуглая предложила создать информационные и кибервойска.

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