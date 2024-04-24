Безуглая предлагает создать "информационные войска": реакция Сети

По ее мнению, из шести государственных вещателей нужно сделать один.
Народная депутатка Марьяна Безуглая предлагает создать информационные и кибервойска.
Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.
"Считаю, что из шести государственных вещателей нужно сделать один, а средства перенаправить на создание информационных и кибервойск Украины", — написала нардепка.
“Создать информационные и кибервойские Украины! Исследую возможности”, – добавила она.
Пользователи уже прокомментировали инициативу Безуглой:
Напомним, недавно народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что остается во фракции "Слуга народа".
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