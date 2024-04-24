Безуглая предлагает создать "информационные войска": реакция Сети

По ее мнению, из шести государственных вещателей нужно сделать один.

Народная депутатка Марьяна Безуглая предлагает создать информационные и кибервойска.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Считаю, что из шести государственных вещателей нужно сделать один, а средства перенаправить на создание информационных и кибервойск Украины", — написала нардепка.

“Создать информационные и кибервойские Украины! Исследую возможности”, – добавила она.

Пользователи уже прокомментировали инициативу Безуглой:

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, недавно народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что остается во фракции "Слуга народа".

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