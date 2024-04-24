Будет ли у Украины больше ПВО: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание

Таролог ответила, когда Украина сможет получить больше ПВО.
Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова ответила, получит ли Украина больше систем ПВО для защиты от вражеских обстрелов.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яну Пасынкову ее зрители попросили сделать предвидение того, что на некоторые страны ЕС давят с просьбой предоставить Украине "Петриоты". Она сделала расклад карт Таро и ответила, что в конце концов Украина получит усиление ПВО.
"Дадут по приезду к ним важное лицо, которое даст "зеленый свет" и разрешение дать нам эти установки", — сказала Яна Пасинкова.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказание по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.
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