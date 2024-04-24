Будет ли у Украины больше ПВО: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова ответила, получит ли Украина больше систем ПВО для защиты от вражеских обстрелов.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову ее зрители попросили сделать предвидение того, что на некоторые страны ЕС давят с просьбой предоставить Украине "Петриоты". Она сделала расклад карт Таро и ответила, что в конце концов Украина получит усиление ПВО.

"Дадут по приезду к ним важное лицо, которое даст "зеленый свет" и разрешение дать нам эти установки", — сказала Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказание по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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