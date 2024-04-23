"Идут переговоры о мире": победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предвидение

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасикова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро и отметила, что последние несколько месяцев продолжаются переговоры о "мире и окончании войны".

"Сейчас, как ни странно, Рашка (Россия - ред.) каким-то образом сотрудничает с НАТО и договаривается с НАТО. Или НАТО с Рашкой. И переговоры о мире, завершении, как оно дальше будет и кто что кому компенсирует. Мы также все в ожидании", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова ответила, будет ли перемирие между Россией и Украиной на период Олимпийских игр, как это предлагает Эммануэль Макрон. Она отметила, что этого не произойдет.

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