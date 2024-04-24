Чи буде в України більше ППО: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова відповіла, чи отримає Україна більше систем ППО для захисту від ворожих обстрілів.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову її глядачі попросили зробити передбачення щодо того, що на деякі країни ЄС тиснуть з проханням надати Україні "Петріоти". Вона зробила розклад карт Таро та відповіла, що врешті Україна отримає підсилення ППО.

"Дадуть після приїзду до них важливої особи, яка дасть "зелене світло" і дозвіл дати нам ці установки", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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