Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала будущее бомбардировщиков, которые запускают ракеты по Украине

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова рассказала о будущем российских стратегических бомбардировщиков. Она предусмотрела дальнейшее их уничтожение.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Зрители спросили победительницу "Битвы экстрасенсов", будет ли Украина сбивать российскую стратегическую авиацию. На это она ответила, что такое будет продолжаться вплоть до победы.

"До нашей победы, как минимум 5-7 бомбардировщиков мы еще уничтожим. Дай Бог. Я предлагает и после нашей победы не останавливаться в этом вопросе, потому что гадят они хорошо", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова ответила, будет ли перемирие между Россией и Украиной на период Олимпийских игр, как это предлагает Эммануэль Макрон. Она отметила, что этого не произойдет.

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