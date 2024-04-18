Когда в Украине будет облегчение на фронте: предсказание ченнелера

Ченнеллер Исита предусмотрела, что весной ситуация в Украине будет сложной. Она отметила, что улучшения следует ожидать только летом.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Астрофеномен".

Ченнеллер Исита говорит, что весна будет сложным периодом для Украины, улучшения ситуации стоит ожидать только летом.

"Вторая половина апреля, как и весна, будут тяжелыми для Украины. Апрель, май – это тяжелые месяцы, потому что в мае праздновали День победы во Второй мировой войне. И до этого времени Россия будет делать наступление. Летом такого наступления не будет, будет замораживание, приостановки такого наступления, активных боевых действий не будет. Но весной нам следует ожидать значительную агрессию со стороны России", — сказала Исита.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвал очень опасную дату для Украины.

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