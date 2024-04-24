Безугла пропонує створити “інформаційні війська”: реакція Мережі

На її думку, з шести державних мовників треба зробити один.
Народна депутатка Марʼяна Безугла пропонує створити інформаційні та кібервійська.
Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
“Вважаю, що з шести державних мовників треба зробити один, а кошти перенаправити на створення інформаційних та кібервійськ України”, — написала нардепка.
“Створити інформаційні та кібервійська України! Досліджую можливості”, — додала вона.
Користувачі вже прокоментували ініціативу Безуглої:
Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції “Слуга народу”.
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