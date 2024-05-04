Как Украине решить проблему с дефицитом вооружений: мнение Подоляка

Все будет решать инициатива на поле боя.

В Офисе президента сказали, как Украине решить проблему с дефицитом вооружений. Речь идет о трех функциях поставки оружия.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник ОПУ Михаил Подоляк.

Как детализировал советник ОПУ:

первая – составы Соединенных Штатов, потому что у них больше всего;

вторая – это существенное наращивание инвестиций в военное производство в европейских странах и это нам придаст существенной возможности;

третья – это наше военное производство с учетом того, что нам нужно приоритетно.

"Это будет решать инициатива на поле боя, будет решать, как будет формироваться дальше переговорное поле", – резюмировал Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк объяснил заявление главы МИДа Кулебы о переговорах РФ и Украины.

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