Как Украине решить проблему с дефицитом вооружений: мнение Подоляка

Все будет решать инициатива на поле боя.
В Офисе президента сказали, как Украине решить проблему с дефицитом вооружений. Речь идет о трех функциях поставки оружия.
Об этом в эфире телемарафона сказал советник ОПУ Михаил Подоляк.
Как детализировал советник ОПУ:
- первая – составы Соединенных Штатов, потому что у них больше всего;
- вторая – это существенное наращивание инвестиций в военное производство в европейских странах и это нам придаст существенной возможности;
- третья – это наше военное производство с учетом того, что нам нужно приоритетно.
"Это будет решать инициатива на поле боя, будет решать, как будет формироваться дальше переговорное поле", – резюмировал Михаил Подоляк.
Ранее Подоляк объяснил заявление главы МИДа Кулебы о переговорах РФ и Украины.
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