Готова ли Франция к интенсивной войне: генерал раскритиковал президента Макрона

Громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину не имеют реальной основы. Французские вооруженные силы пока не готовы к интенсивным боевым действиям, происходящим на фронте в Украине.

Об этом заявил французский генерал в отставке Кристоф Гомар в интервью Boulevard Voltaire.

"Макрон говорит много слов, но за ними мало действий. Фактически, мы можем прочитать три сообщения. Предупреждение для французов: "Осторожно, мы можем туда поехать". Обращение к другим странам Европы: "Наверное, нам стоит перевооружиться". Но все равно Франция этого до сих пор не делает, поэтому давайте сохранять спокойствие. И третий месседж, адресованный россиянам: "Будьте осторожны в том, как далеко вы заходите, потому что в конце концов мы вас остановим или, по крайней мере, попробуем это сделать"", — заявил Гомар, который сейчас представляет оппозиционную правоконсервативную партию "Республиканцы".

По словам генерала, Макрон до сих пор не предпринял никаких практических шагов, чтобы подготовить французскую армию к возможному участию в войне в Украине. Франция до сих пор не изменила оборонную стратегию и продолжает сокращать количество вооружений, а именно танков и истребителей Rafale. К тому же, для интенсивных боевых действий нужны запасы оружия и боеприпасов, которых пока во Франции нет.

Генерал Гомар привел ошеломляющие цифры по обороноспособности Франции:

ВПК Франция производит около 3 тысяч снарядов в месяц, ВСУ на фронте тратят это количество за один день;

на вооружении Франции 220 боевых танков, а в 1991 году их было не менее 1200 единиц.

"Сегодня у Франции нет средств для ведения войны высокой интенсивности. Во Франции, безусловно, есть все современные военные возможности, даже если она не имеет противоспутникового оружия, гиперзвукового оружия или сверхскоростных ракет. С другой стороны, мы ясно видим, что нужно изменение формата, смена модели. Мы должны создать армию, которая будет готова вести интенсивную войну", – отметил генерал.

Напомним, Макрон назвал условие для введения французских войск в Украину. Если бы россияне прорвали линию фронта в Украине и государство попросило о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.

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