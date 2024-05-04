Чи готова Франція до інтенсивної війни: генерал розкритикував президента Макрона

За словами Крістофа Гомара, у Франції недостатньо зброї та занадто слабкий ОПК, щоб вести війну.

Гучні заяви президента Франції Еммануеля Макрона про відправлення військ в Україну не мають під собою реальної основи. Французькі збройні сили наразі не готові до інтенсивних бойових дій, які відбуваються на фронті в Україні.

Про це заявив французький генерал у відставці Крістоф Гомар в інтерв’ю Boulevard Voltaire.

"Макрон говорить багато слів, але за ними мало дій. Фактично, ми можемо прочитати три повідомлення. Попередження для французів: "Обережно, ми можемо туди поїхати". Звернення до інших країн Європи: "Напевно, нам варто переозброїтися". Але все одно Франція цього досі не робить, тому давайте зберігати спокій. І третій меседж, адресований росіянам: "Будьте обережні в тому, як далеко ви заходите, тому що врешті-решт ми вас зупинимо або принаймні спробуємо це зробити", – заявив Гомар, який наразі представляє опозиційну правоконсервативну партію "Республіканці".

За словами генерала, Макрон досі не зробив жодних практичних кроків, аби підготувати французьку армію до можливої участі у війні в Україні. Франція досі не змінила оборонну стратегію і продовжує скорочувати кількість озброєння, а саме танків і винищувачів Rafale. До того ж для інтенсивних бойових дій потрібні запаси зброї та боєприпасів, яких наразі у Франції немає.

Генерал Гомар навів приголомшливі цифри щодо обороноздатності Франції:

ВПК Франція виготовляє близько 3 тисяч снарядів на місяць, ЗСУ на фронті витрачають цю кількість за один день;

на озброєнні Франції є 220 бойових танків, а у 1991 році їх було не менше 1200 одиниць.

"Сьогодні Франція не має засобів для ведення війни високої інтенсивності. У Франції, безумовно, є всі сучасні військові можливості, навіть якщо вона не має протисупутникової зброї, гіперзвукової зброї або надшвидкісних ракет. З іншого боку, ми ясно бачимо, що потрібна зміна формату, зміна моделі. Ми маємо створити армію, яка буде готова вести інтенсивну війну", – зазначив генерал.

Нагадаємо, Макрон назвав умову для введення французьких військ до України. Якби росіяни прорвали лінію фронту в Україні і держава попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

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