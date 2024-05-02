"Европа может умереть": Макрон объяснил свое громкое заявление

По словам Макрона, Европа "инвестировала гораздо меньше в свою оборону и безопасность, чем Соединенные Штаты или Китай".

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что, говоря, что "Европа может умереть", имел в виду все угрозы, начиная военными и заканчивая геоплитическими.

Об этом он рассказал в интервью The Economist.

Также читайте Макрон назвал условие для введения в Украину французских войск

"Во-первых, потому что мы имеем военный и геополитический риск, риск безопасности. Европа не является самым безопасным регионом в мире, даже несмотря на то, что на континенте есть модель вооруженных сил, которая сейчас прочная, всеобъемлющая и эффективная, например французская армия. Однако когда мы смотрим на Европу в целом, мы видим, что она инвестировала гораздо меньше в свою оборону и безопасность, чем Соединенные Штаты или Китай, и что она оказалась в глобальной среде, где распространение войн возвращается", — сказал Макрон.

Он отметил, что "не только война высокой интенсивности возвращается на европейскую землю, но и ведет ее ядерное государство с воинственной риторикой".

"Все это означает, что Европа должна законно задать себе вопрос о своей военной защите. И действительно, она должна подготовиться к тому, что больше не будет такой же защиты со стороны Соединенных Штатов Америки, как я говорил еще в 2019 году в ваших колонках. Мы должны быть готовы оградить себя", — подчеркнул французский президент.

Напомним, 25 апреля французский лидер Эммануэль Макрон во время выступления в Сорбонне заявил, что страны Европы могут столкнуться с "большими рисками" в ближайшие годы.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.