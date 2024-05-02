Россияне ударили КАБами по Дергачам: что известно

Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов.
В четверг, 2 мая, российские оккупанты нанесли два удара Дергачам в Харьковской области. Россияне применили управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщил руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
"Оккупанты наносят удары по городу! Находитесь в укрытиях", — подчеркнул он.
Впоследствии он уточнил, что враг атаковал город двумя КАБами. По его словам, информация о разрушениях и пострадавших выясняется.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также просит жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.
Впоследствии он уточнил детали "прилетов". По его словам, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах. Семеро человек получили ранения, шесть из них – дети.
"Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо – средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.
Отметим, что в Харьковской области с 13:45 продолжается воздушная тревога. Воздушные силы объявляли ракетную опасность. Впоследствии военные предупредили о запуске КАБ.
Как сообщалось, сегодня также в Харькове прогремели взрывы. ПС ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией в Харьковской области.
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