Росіяни вдарили КАБами по Дергачах: що відомо

У четвер, 2 травня, російські окупанти завдали двох ударів Дергачах у Харківській області. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"Окупанти завдають ударів по місту! Перебувайте в укриттях", - наголосив він.

Згодом він уточнив, що ворог атакував місто двома КАБами. За його словами, наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також просить мешканців Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.

Згодом він уточнив деталі "прильотів". З його слів, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах. Cемеро людей отримали поранення, шість із них - діти.

"Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Харківській області від 13:45 триває повітряна тривога. Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку. Згодом військові попередили про запуск КАБів.

Як повідомлялося, сьогодні також у Харкові прогриміли вибухи. ПС ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Харківщині.

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