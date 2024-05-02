В Харькове прогремели взрывы

На севере Харькова раздались взрывы 2 мая.

Об этом сообщило "Суспільне".

"На севере Харькова был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, сообщают наши корреспонденты", – говорится в сообщении.

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Позже там добавили, что в Харькове прогремел повторный взрыв.

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на Харьковщине.

Напомним, 1 мая россияне атаковали Харьков КАБами. Погиб 26-летний мужчина. Еще 10 человек пострадали.

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