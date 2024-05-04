Як Україні вирішити проблему з дефіцитом озброєнь: думка Подоляка

В Офісі президента сказали, як Україні вирішити проблему з дефіцитом озброєнь. Йдеться про три опції постачання зброї.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник ОПУ Михайло Подоляк.

Як деталізував радник ОПУ:

перша – склади Сполучених Штатів, тому що в них найбільше;

друга – це суттєве нарощування інвестицій в військове виробництво в європейських країнах і це нам додасть суттєво спроможностей;

третя – це наше військове виробництво з урахуванням того, що нам потрібно пріоритетно.

"Оце буде вирішувати ініціатива на полі бою, буде вирішувати, як буде формуватися далі переговорне поле", – резюмував Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк пояснив заяву очільника МЗС Кулеби про переговори РФ та України.

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