Як Україні вирішити проблему з дефіцитом озброєнь: думка Подоляка

Усе вирішуватиме ініціатива на полі бою.
В Офісі президента сказали, як Україні вирішити проблему з дефіцитом озброєнь. Йдеться про три опції постачання зброї.
Про це в ефірі телемарафону сказав радник ОПУ Михайло Подоляк.
Як деталізував радник ОПУ:
- перша – склади Сполучених Штатів, тому що в них найбільше;
- друга – це суттєве нарощування інвестицій в військове виробництво в європейських країнах і це нам додасть суттєво спроможностей;
- третя – це наше військове виробництво з урахуванням того, що нам потрібно пріоритетно.
"Оце буде вирішувати ініціатива на полі бою, буде вирішувати, як буде формуватися далі переговорне поле", – резюмував Михайло Подоляк.
Раніше Подоляк пояснив заяву очільника МЗС Кулеби про переговори РФ та України.
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