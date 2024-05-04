Переговоры РФ и Украины: Подоляк объяснил заявление главы МИД Кулебы

Дмитрий Кулеба назвал два главных условия для того, чтобы переговоры между Россией и Украиной прошли.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проведет мирный саммит в Швейцарии, а затем пригласит Россию за стол переговоров. Как уточнил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, условия для любого переговорного процесса со страной-агрессором будут сформированы только на поле боя.

Об этом он сказал в интервью "24 Каналу".

"Здесь нужно правильно расставить акценты. Уже говорилось, что будет первый саммит, где четко зафиксируют позицию глобальных сообществ о том, что такое справедливый мир. Безусловно, Россия будет настаивать, что она готова к переговорам, но на условиях капитуляции (Украины – ред.). Это тоже надо понимать. Но стоит продолжать говорить, что Украина не начинала войну и не хочет ее продолжать, но исключительно на наших условиях. То есть Россия должна выйти с территории Украины", — отметил он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что на саммите мира в Швейцарии можно проговорить, что для того, чтобы остановить Россию, Украине нужно определенное количество оружия.

"Возьмем, к примеру, Часов Яр или другие направления, где сбрасывают КАБы, кассетные боеприпасы или ракеты, которыми атаковали Одессу. Нам нужно такое количество оружия, которое нанесет разрушительный ущерб на линии фронта, потому что только это остановит Россию. Но надо подготовить платформу. То есть это два параллельных процесса. Все будет решаться на поле боя – это очевидно. То есть условия для любого переговорного процесса со страной-агрессором будут сформированы только на поле боя. Но должна быть подготовлена ​​"рамка переговоров", то есть четко зафиксировано, как они должны выглядеть. Эта "переговорная рамка" должна быть четко зафиксирована нашими партнерами и странами, принадлежащими Глобальному югу", — пояснил советник руководителя ОП.

Напомним, в ОП ответили, может ли Украина согласиться на "границы 24 февраля".

Читайте также ведущие новости дня: