Переговоры с Россией возможны: Кулеба назвал два главных условия

Переговоры Украины с Россией могут состояться. На Путина будут давить, чтобы у того не было других вариантов.

Когда и на каких условиях это возможно и какое грандиозное событие будет предшествовать? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Историческое событие для Украины

Уже в июне 2024 года состоится Глобальный саммит мира в Швейцарии, сообщили в Офисе президента Украины 2 мая. И, кажется, это будет грандиозное мероприятие, которое войдет в историю.

“15–16 июня во исполнение январской договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Швейцарии Виолой Амхерд состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения стороны избрали Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Организация саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон. В нем примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов. Основы работы этого мероприятия были выработаны и согласованы во время ряда международных встреч советников по национальной безопасности, инициированных Офисом президента для разработки Украинской формулы мира», — отметили в Офисе президента Украины

Будет ли Россия на саммите?

Но есть нюанс – России на этом саммите места не будет. Путин раньше не раз подавал сигналы, мол, он готов к переговорам, однако, конечно, не на условиях Украины, а на своих мечтах. В то же время президент Украины Владимир Зеленский уверен: кремлевский диктатор не остановится никогда, ведь цель — уничтожение априори нашего государства. Об этом глава государства сказал несколько недель назад в интервью PBS NewsHour. Он также объяснил, почему при обсуждении формулы мира на саммите в Швейцарии Россия — нежелательный гость.

“Мы предложили миру формулу мира. На сегодняшний день есть первый шаг. Я считаю, что первый шаг уже с конкретикой. В середине июня будет саммит мира в Швейцарии. Там будет подготовлен и наработан план по окончании войны. И этот саммит будет без России, чтобы он не блокировал этот план. На сегодняшний день никаких переговоров Россия не хочет. Поэтому инициатива должна идти со стороны Украины как страны, желающей окончания войны справедливым миром. Для него победа – это уничтожить Украину. Так как вы хотите, чтобы мы говорили с человеком, который хочет тебя убить? Просто убить. Он говорит: либо вы часть России, либо мы вас всех уничтожим”, — сказал Зеленский.

Путина заставят уйти из Украины?

Наша страна уже неоднократно убеждалась, что переговоры с Россией лицом к лицу по факту ничего не стоят. Российский режим – патологически лживый. Путин всегда пытается и дальше будет пытаться обмануть одного или нескольких лидеров. Однако, каким бы ни было руководство России, оно будет вынуждено признавать мировое большинство и международное право. Только объединившись, мир сможет заставить кремлевского диктатора уйти.

И, собственно, уже есть заявления, что вероятно, после июньской мирной конференции в Швейцарии могут начаться переговоры с РФ, об этом в частности заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Также по словам министра следует, что цель Украины на этой конференции — сформировать "коалицию стран", которая бы поддержала формулу Зеленского, речь, в частности, идет и о выводе войск РФ на границы 1991 года.

“Наш подход основан на реалиях и опыте, который мы получили между 2014 и 2022 годами… Тогда у нас было почти 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, с посредниками и двусторонними. Но ничего не сработало. Все это кончилось полномасштабным вторжением. Мы знаем, что нет смысла садиться с Россией за стол переговоров, если нельзя гарантировать, что они будут действовать в духе доброй воли. Первый – это успех на поле боя. Второй — это если у нас будет коалиция стран, разделяющих одинаковые принципы и подходы. И поэтому этот саммит не стремится привлечь Россию — его цель состоит в том, чтобы объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых будут строить дальнейшие действия. А после этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть участником переговоров. Ведь вы правы: в итоге нельзя положить конец войне без участия обеих сторон... Если же пригласить Россию сейчас, они будут просто препятствовать саммиту и делать все для того, чтобы лидеры вышли оттуда без каких-либо обозримых решений”, — сказал Кулеба.

РФ хочет сорвать саммит

Ранее Зеленский заявил, что хочет, чтобы итоговый документ после окончания войны в Украине, который будет выработан на конференции в Швейцарии, сильные страны предъявили России как своего рода ультиматум. Путин это прекрасно понимает, так что в РФ разработали целый план, как сорвать предстоящий саммит мира. Об этом заявлял ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями работающих в Украине государств-партнеров и международных организаций и нашими дипломатами.

“У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные, – что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать, как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше. Мы поделимся с вами, уважаемые партнеры, на уровне дипломатов, на уровне разведок планами России – конкретными планами и конкретными пунктами. И мы вместе должны этому противодействовать — должны работать в единстве ради справедливого мира. Благодарен всем, кто помогает и будет помогать”, — отметил Зеленский.

Кто будет на саммите?

На саммит пригласили представителей более 100 стран мира. В швейцарском правительстве заявили, что провели переговоры со странами-членами G7, Европейским Союзом и представителями Глобального Юга, такими как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. В настоящее время есть достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса. Впрочем, открытым вопросом остается участие Китая.

Китай ответил более положительно, чем мы могли ожидать. Мы получили положительные сигналы от великих держав мира», — сказал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

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