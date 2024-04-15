Саммит мира в Швейцарии: Портников предупредил о "ловушке" Китая для Украины

Китай никогда не давал конкретного ответа на вопрос, что он подразумевает под территориальной целостностью Украины.

В Китае считают, что Украина рано или поздно осознает, что продолжение войны с Россией приведет к уменьшению ее населения, краху экономики и захвату новых территорий оккупантами.

Такое мнение выразил эксклюзивное интервью OBOZ.UA поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников.

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"И что рано или поздно Украина осознает, что единственный выход для ее сохранения – договоренности с РФ на российских условиях, переход в ее сферу влияния, сохранение для украинской государственности территории, которая будет согласована с Россией, которая будет в сфере влияния Китая. Тогда КНР будет готова иметь хорошие отношения и даже помогать восстановлению экономики Украины. То есть обе стороны ожидают, что одна из них будет более здравой и адекватной.

Причем для Запада адекватность – понимание Россией необходимости восстановления отношений с Западом. Для Китая адекватность Украины – понимание, что для бывших советских республик нет никакого другого выхода, как вернуться в сферу влияния метрополии, то есть РФ", — отметил он.

Портников напомнил, что Китай никогда не давал конкретного ответа на вопрос, что он подразумевает под территориальной целостностью Украины.

"Китай ни разу не заявил, что они считают Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области неотъемлемой частью Украины, и без возвращения украинского суверенитета над этими территориями нельзя говорить о справедливом окончании войны. Поэтому очевидно, к чему стремится Китай"., – подкоеслив аналитик.

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Какие варианты окончания войны будут предлагать Китай и Россия

Портников отметил, что Москва и Пекин обсуждают совместные действия с точки зрения вариантов окончания войны.

"Первый момент – Китай настаивает на участии РФ в мирной конференции в Женеве, где будет присутствовать большинство стран Глобального Юга. Предлагается альтернативный мирный план, и большинство этих стран поддержат не украинскую, а китайскую, то есть, по сути, российскую формулу урегулирования. возможность для ловушки", — считает он.

Второй вариант, по его мнению, проходит без участия России. Китай предлагает свое видение ситуации, которое, по сути, китайско-российское. И опять же большинство стран Глобального Юга согласны с этим видением.

"И становится очевидно, что украинская Формула мира поддерживается только Украиной и Западом. А весь мир поддерживает другую формулу мира по прекращению войны на той линии, на которой будут находиться войска. И поддерживает отмену санкций против России как необходимое условие любых мирных переговоров", – сказал он.

И третий вариант, по предположениям Портникова, – это проведение Китаем альтернативного миротворческого форума с Россией, в котором "примут участие арифметически больше государств, чем те, которые будут участвовать в форме в Женеве, чтобы показать, что большинство мира выступает не за продолжение войны". для освобождения украинской территории, а за немедленное прекращение огня, чтобы, мол, предотвратить дальнейшую гибель украинского населения и военных и российских военных".

Напомним, Financial Times опубликовало статью, что Китай помогает России вести войну против Украины.

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