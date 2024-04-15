Саміт миру у Швейцарії: Портников попередив про "пастку" Китаю для України

Китай ніколи не давав конкретної відповіді на питання, що він має на увазі під територіальною цілісністю України.

У Китаї вважають, що Україна рано чи пізно усвідомить, що продовження війни із Росією призведе до зменшення її населення, краху економіки і захоплення нових територій окупантами.

Таку думку висловив ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA поділився політичний аналітик, публіцист Віталій Портников.

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"І що рано чи пізно Україна усвідомить, що єдиний вихід для її збереження – домовленості з РФ на російських умовах, перехід у її сферу впливу, збереження для української державності території, яка буде погоджена з Росією, котра буде у сфері впливу Китаю. Тоді КНР буде готова мати хороші відносини і навіть допомагати відновленню економіки України. Тобто обидві сторони чекають, що одна з них буде більш розсудлива і адекватна.

Причому для Заходу адекватність – розуміння Росією необхідності відновлення відносин із Заходом. Для Китаю адекватність України – розуміння, що для колишніх радянських республік немає ніякого іншого виходу, як повернутися в сферу впливу метрополії, тобто РФ", - зауважив він.

Портников нагадав, що Китай ніколи не давав конкретної відповіді на питання, що він має на увазі під територіальною цілісністю України.

"Китай жодного разу не заявив, що вони вважають Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області невід'ємною частиною України, і без повернення українського суверенітету над цими територіями не можна говорити про справедливе закінчення війни. Тому й очевидно, чого прагне Китай", - підкоеслив аналітик.

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Які варіанти закінчення війни пропонуватиме Китай та Росія

Портников зауважив, що Москва та Пекін обговорюють спільні дії з погляду варіантів закінчення війни.

"Перший момент – Китай наполягає на участі РФ у мирній конференції в Женеві, де буде присутня більшість країн Глобального Півдня. Пропонується альтернативний мирний план, і більшість цих країн підтримають не українську, а китайську, тобто, по суті, російську формулу врегулювання. Це одна можливість для пастки", - вважає він.

Другий варіант, на його думку, відбувається без участі Росії. Китай пропонує своє бачення ситуації, яке, по суті, є китайсько-російським. І знову ж таки більшість країн Глобального Півдня погоджується з цим баченням.

"І стає очевидно, що українська Формула миру підтримується тільки Україною і Заходом. А весь світ підтримує іншу формулу миру з припинення війни на тій лінії, на якій будуть перебувати війська. І підтримує скасування санкцій проти Росії як необхідну умову будь-яких мирних перемовин", - сказав він.

І третій варіант, за припущеннями Портникова, - це проведення Китаєм альтернативного миротворчого форуму з Росією, в якому "візьмуть участь арифметично більше держав, ніж ті, які будуть брати участь у формі в Женеві, щоб показати, що більшість світу виступає не за продовження війни для звільнення української території, а за негайне припинення вогню, щоб, мовляв, запобігти подальшій загибелі українського населення та військових і російських військових".

Нагадаємо, Financial Times опублікувало статтю, що Китай допомогає Росії вести війну проти України.

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