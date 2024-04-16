День ангела 16 квітня: кого та як вітати з іменинами

16 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 квітня

16 квітня 2024 року привітайте з іменинами Леоніда, Михайла, Павла, Василину, Галину, Ірину, Ніку.

Леонід — з давньогрецької перекладається як "подібний Леву". Від дитинства відрізняється широтою душі, стає надійним товаришем. В дорослому віці виростає неконфліктним чоловіком.

Михайло — пішло від давньоєврейського імені, що означає "богоподібний". У хлопчика з таким іменем переважають позитивні риси характеру. Він добрий та чуйний. В дорослому віці відрізняється логічним складом розуму.

Павло — потрапило до нас з Візантії і означає "молодший". В дитинстві це дуже ввічливий хлопчик, який в будь-який момент готовий прийти на допомогу. В дорослому віці стає зібраним і стриманим.

Василина — з латинської мови означає "цариця". Дівчинка в дитинстві сором'язлива, дещо слабка. В дорослому віці стає доброю і чутливою жінкою. Якщо її образити, може закритися у собі.

Галина — у перекладі з давньогрецької "спокій". В дитинстві це слухняна дівчинка, яка ніколи не перечить батькам. В дорослому віці відрізняється працьовитістю та любить перебувати в центрі уваги.

Ірина — походить від імені давньогрецької богині і означає "світ". В дитинстві вона дуже активна, любить гратися в компанії інших дітей. В дорослому віці дружелюбна і цілеспрямована.

Ніка — з грецької мови перекладається як "перемога". В дитинстві відрізняється дуже лагідним і ніжним характером. В дорослому віці жінка намагається звільнитися від надмірної батьківської опіки, може віддалитися.

День ангела 16 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 16 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

***

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З днем ангела! Нехай твій хоронитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

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