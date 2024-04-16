День ангела 16 апреля: кого и как поздравлять с именинами

16 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 16 апреля
16 апреля 2024 поздравьте с именинами Леонида, Михаила, Павла, Василису, Галину, Ирину, Нику.
Леонид — с древнегреческого переводится как "подобный Льву". От детства отличается широтой души, становится надежным товарищем. Во взрослом возрасте произрастает неконфликтным мужчиной.
Михаил — ушел от древнееврейского имени, что означает "богоподобный". У мальчика с таким именем преобладают положительные черты характера. Он добрый и отзывчивый. Во взрослом возрасте отличается логическим складом ума.
Павел — попал к нам из Византии и означает "младший". В детстве это очень обходительный мальчик, который в любой момент готов прийти на помощь. Во взрослом возрасте становится собранным и сдержанным.
Василиса — с латинского языка означает "царица". Девочка в детстве застенчива, несколько слаба. Во взрослом возрасте становится доброй и чувствительной женщиной. Если ее обидеть, то может закрыться в себе.
Галина — в переводе с древнегреческого "спокойствие". В детстве это послушная девочка, которая никогда не возражает родителям. Во взрослом возрасте отличается трудолюбием и любит находиться в центре внимания.
Ирина — происходит от имени древнегреческой богини и означает "мир". В детстве она очень активна, любит играть в компании других детей. Во взрослом возрасте дружелюбна и целенаправленна.
Ника — с греческого языка переводится как "победа". В детстве отличается очень кротким и нежным характером. Во взрослом возрасте женщина пытается освободиться от чрезмерной родительской опеки, может удалиться.
День ангела 16 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.
***
Рано утром, до восхода солнца
Ангел стучал в окошко
И сказал мне новость,
Что у тебя именины!
Желаю тебе: тихих звездных ночей,
Голубых или карих или серых глаз,
И счастья безграничного, счастья человеческого,
В жизни любить кого-нибудь, только одного!
***
Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!
***
Пусть ангел всегда тебя хранит,
И во всем, всегда тебе помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!
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