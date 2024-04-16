День ангела 16 апреля: кого и как поздравлять с именинами

16 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 16 апреля

16 апреля 2024 поздравьте с именинами Леонида, Михаила, Павла, Василису, Галину, Ирину, Нику.

Леонид — с древнегреческого переводится как "подобный Льву". От детства отличается широтой души, становится надежным товарищем. Во взрослом возрасте произрастает неконфликтным мужчиной.

Михаил — ушел от древнееврейского имени, что означает "богоподобный". У мальчика с таким именем преобладают положительные черты характера. Он добрый и отзывчивый. Во взрослом возрасте отличается логическим складом ума.

Павел — попал к нам из Византии и означает "младший". В детстве это очень обходительный мальчик, который в любой момент готов прийти на помощь. Во взрослом возрасте становится собранным и сдержанным.

Василиса — с латинского языка означает "царица". Девочка в детстве застенчива, несколько слаба. Во взрослом возрасте становится доброй и чувствительной женщиной. Если ее обидеть, то может закрыться в себе.

Галина — в переводе с древнегреческого "спокойствие". В детстве это послушная девочка, которая никогда не возражает родителям. Во взрослом возрасте отличается трудолюбием и любит находиться в центре внимания.

Ирина — происходит от имени древнегреческой богини и означает "мир". В детстве она очень активна, любит играть в компании других детей. Во взрослом возрасте дружелюбна и целенаправленна.

Ника — с греческого языка переводится как "победа". В детстве отличается очень кротким и нежным характером. Во взрослом возрасте женщина пытается освободиться от чрезмерной родительской опеки, может удалиться.

День ангела 16 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 16 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.

***

Рано утром, до восхода солнца

Ангел стучал в окошко

И сказал мне новость,

Что у тебя именины!

Желаю тебе: тихих звездных ночей,

Голубых или карих или серых глаз,

И счастья безграничного, счастья человеческого,

В жизни любить кого-нибудь, только одного!

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его краснеть за тебя!

***

Пусть ангел всегда тебя хранит,

И во всем, всегда тебе помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

***

С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!

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