Китай допомогає Росії вести війну проти України: про що йдеться — Financial Times

Китай постачає до Росії товари військового призначення. Зокрема, йдеться про двигуни для крилатих ракет і безпілотників, обладнання для виробництва балістичних ракет та мікросхеми, необхідні для військової техніки.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопосадовців США.

Співрозмовники видання стверджують, що Китай допомагає РФ удосконалити свої можливості в космосі, щоб допомогти вести війну проти України, зокрема передає супутникові зображення.

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За даними розвідки, китайські та російські групи працюють над спільним виробництвом безпілотників у росії. Китай також поставив 90% мікросхем, торік імпортованих Росією, які використовувалися для виготовлення танків, ракет і літаків.

Така підтримка Китаю допомагає Росії відновити свою оборонну промислову базу та зменшити вплив західних санкцій та експортного контролю. При цьому Пекін стає дедалі упевненішим, що співпраця з державою-агресоркою не ставить під загрозу економічні відносини з Європою.

Тому Вашингтон закликає ЄС посилити дипломатичний та економічний тиск на КНР. Зокрема, йдеться про те, що Європа запровадила санкції лише проти трьох китайських компаній після повномасштабного вторгнення, тоді як США — проти понад 100.

Нагадаємо, заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан заявив, що війну в Україні краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

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