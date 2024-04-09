Виїзд студентів за кордон: кому дозволив уряд і які умови

Згідно з рішенням уряду на початку квітня, студенти-бакалаври університетів України віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон на стажування. Йдеться про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

Юрист компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько пояснив у коментарі "РБК-Україна", кому зі студентів дозволено виїздити за кордон.

Хто зі студентів може виїхати за кордон

Кабмін постановою від 2 квітня №366 вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Так, було змінено та доповнено підстави для перетину кордону у воєнний час. Ці зміни дозволяють студентам-чоловікам віком від 18 до 22 років брати участь у програмах освітньої академічної мобільності не довше одного семестру.

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"Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру", – пояснив Лобунько.

Що таке академічна мобільність

"Це можливість учасників освітнього процесу (студентів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами", – розповів юрист.

Відповідно Закону "Про вищу освіту", студенти мають право на академічну мобільність, зокрема й міжнародну. Тих, хто користується цим правом, не відраховуються з університету, за ними зберігається місце навчання та стипендія.

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Які документи треба мати студенту під час перетину кордону

Щоб виїхати за кордон, студент повинен мати такі документи:

довідка від закладу вищої освіти України щодо скерування учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти. В довідці мають бути вказані підстави співробітництва, строк навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок, фактів перескладання заліків, іспитів та підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти;

копія договору академічної мобільності, засвідчена закладом освіти України у встановленому порядку;

е-квиток студента (учня), перевірений порталом "Дія" за допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора;

військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) ТЦК та СП.

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До слова, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років. Тобто призовний вік зменшено до 25 років.

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