Мобілізація від 18 років: Рада ухвалила важливе рішення

Чоловіків віком від 18 до 24 років не призиватимуть до війська.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правку до законопроєкту про мобілізацію, яка могла б призвести до мобілізації від 18-річного віку.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Комітет з нацбезпеки тільки що відхилив правку, яка могла привести до примусової мобілізації з 18-річного віку", – йдеться в короткій заяві політика.

Нагадаємо, в мобілізаційному законопроєкті було запропоновано скеровувати для проходження базової військової служби чоловіків віком від 18 до 25 років. Вони можуть обирати рік проходження служби до досягнення ними 24-річного віку.

Згідно з п. п. 1 ч. 1 ст. 37 закону "Про військовий обов’язок та військову службу", на облік беруть призовників віком до 25 років. Згідно з підпунктом 2, на облік вже ставлять військовозобов'язаних – тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

На думку адвоката Романа Сімутіна, в такому разі чоловік після проходження базової військової підготовки як призовник у віці 18-24 роки автоматично ставав би військовозобов’язаним, тому фактично міг би бути мобілізованим.

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