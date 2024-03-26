Якою погода буде у квітні: прогноз "Укргідрометцентру"

У квітні середня місячна температура повітря становитиме 7-11 градусів тепла.

Про це повідомили в пресслужбі “Укргідрометцентру”.

Як зазначається, у квітні температура повітря становитиме 7-11 градусів тепла. В гірських районах — 2-6 градусів тепла.

“Абсолютний мінімум температури повітря становить 5-16 градусів морозу, в Чернігівській, Сумській, Харківській областях та в Карпатах — 17-22 градуси морозу, у південній частині — місцями 3-5 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря — 26-33 градуси тепла, в гірських районах — 21-22 градуси тепла”, — розповіли в “Укргідрометцентрі”.

Середня місячна кількість опадів становить 22-62 мм, у більшості районів Закарпаття та в Карпатах — 65-84 мм, на високогір′ї Карпат — 102-117 мм.

Які можуть бути опади у квітні

Місячна кількість опадів очікується на рівні 30-52 мм, в Карпатах — 60-89 мм, що є в межах норми.

Нагадаємо, що до України йде справжнє весняне тепло. До кінця тижня температура повітря прогріється до +20.