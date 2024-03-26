ФСБ назвала Буданова "законною ціллю" для РФ: у ГУР прокоментували

У Росії вдаються до погроз у бік Буданова.

Директор ФСБ Олекандр Бортніков заявив, що керівник української розвідки Кирило Буданов є мішенню для російських військ.

Відповідну заяву прокоментував директор ГУР МО Андрій Юсов в коментарі 24 каналу.

За його словами, законною ціллю для правосуддя є саме російські окупанти.

"Російська ФСБ вдається до погроз у бік Буданова. Бортніков видав абсурдну заяву, мовляв, його ліквідація "попереду", — йдеться в повідомленні.

Він додав, що у заявах кремлівських старців і воєнних злочинців немає нічого нового.

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"Власне без подібних заяв чудово відомо, що держава-агресорка, держава-терористка веде геноцидну війну проти України й так, зокрема проти військово-політичного керівництва нашої держави. Для Кирила Буданова це не перші подібні погрози, ну і так само це ознака ефективності його роботи як Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – резюмував Юсов.

Раніше ми повідомляли, що російський суд "заочно заарештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка.

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