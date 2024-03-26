ФСБ назвала Буданова "законной целью" для РФ: в ГУР прокомментировали

В России прибегают к угрозам в сторону Буданова.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что руководитель украинской разведки Кирилл Буданов является мишенью для российских войск.

Соответствующее заявление прокомментировал директор ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 канала.

По его словам, законной целью правосудия являются именно российские оккупанты.

"Российская ФСБ прибегает к угрозам в сторону Буданова. Бортников выдал абсурдное заявление, мол, его ликвидация "впереди", — говорится в сообщении.

Он добавил, что в заявлениях кремлевских старцев и военных преступников нет ничего нового.

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"Собственно, без подобных заявлений прекрасно известно, что государство-агрессор, государство-террорист ведет геноцидную войну против Украины и так, в том числе против военно-политического руководства нашего государства. Для Кирилла Буданова это не первые подобные угрозы, ну и так же это признак эффективности его работы как Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – резюмировал Юсов.

Ранее мы сообщали, что российский суд "заочно арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

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