Глава МИД Испании ответил, готовятся ли в ЕС и НАТО к войне

Также он прокомментировал возможность отправки войск НАТО в Украину.
Ни Евросоюз, ни НАТО не готовятся к войне, несмотря на рост угрозы со стороны РФ и ее агрессию против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
" Мы не можем позволить, чтобы война вернулась в Европу как способ разрешения конфликтов между государствами ", — сказал он.
Вие отметил, что "ни один из альянсов, в которые входит Испания, не являются наступательными, а оборонительными".
"Если захватническая война удастся, завтра любому из нас может грозить сосед, желающий часть его территории, его суверенитет, и поэтому мир станет более опасным ", — подчеркнул он.
Также он добавил, что Испания не рассматривает возможность отправки войск в Украину.
Ранее мы писали, что у Североатлантического альянса теперь две угрозы — Россия и террористические группировки.
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