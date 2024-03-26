Глава МИД Испании ответил, готовятся ли в ЕС и НАТО к войне

Также он прокомментировал возможность отправки войск НАТО в Украину.

Ни Евросоюз, ни НАТО не готовятся к войне, несмотря на рост угрозы со стороны РФ и ее агрессию против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

" Мы не можем позволить, чтобы война вернулась в Европу как способ разрешения конфликтов между государствами ", — сказал он.

Вие отметил, что "ни один из альянсов, в которые входит Испания, не являются наступательными, а оборонительными".

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"Если захватническая война удастся, завтра любому из нас может грозить сосед, желающий часть его территории, его суверенитет, и поэтому мир станет более опасным ", — подчеркнул он.

Также он добавил, что Испания не рассматривает возможность отправки войск в Украину.

Ранее мы писали, что у Североатлантического альянса теперь две угрозы — Россия и террористические группировки.

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