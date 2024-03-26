Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Актера и его избранницу застали, когда они прогуливались с первенцем.

Звезда "Сумерек", британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, модель Сьюки Уотерхаус, впервые стали родителями.

Радостную новость сообщило издание Daily Mail. Парочку застали вместе, когда они прогуливались по Лос-Анджелесу. Хотя знаменитости пыталась скрываться от публики, надев кепки и солнцезащитные очки, но их опознали. На кадрах, опубликованных изданием, Роберт Паттинсон катил коляску бледно-розового цвета. Хотя влюбленные не рассекречивали пол малыша, но можно предположить, что у них родилась девочка.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Кстати, также пока что неизвестно, когда именно Сьюки Уотерхаус родила. В последний раз она появлялась на публике 24 февраля, тогда у модели еще виднелся беременный животик. Теперь же на фото от инсайдеров заметно, что возлюбленная Паттинсона восстановилась после родов. Их первенец, вероятно, появился на свет в конце февраля или начале марта.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Отметим, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус находятся в отношениях с 2018 года. Осенью прошлого года стало известно, что пара ожидает рождения первенца. Тогда в СМИ начали ходить сплетни, что влюбленные женятся, однако ни Роберт, ни Сьюки не комментировали подробности личной жизни.

Напомним, недавно стало известно, что звезда сериала "Крепостная" Алексей Яровенко во второй раз стал отцом. У актера родился сын, имя которого он уже рассекретил.

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