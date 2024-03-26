Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком

Актора та його обраницю заскочили, коли вони прогулювалися з первістком.

Зірка "Сутінків", британський актор Роберт Паттінсон та його кохана, модель С'юкі Вотергаус, вперше стали батьками.

Радісну новину повідомило видання Daily Mail. Парочку заскочили разом, коли вони прогулювалися Лос-Анджелесом. Хоч знаменитості намагалася ховатися від публіки, одягнувши кепки та сонцезахисні окуляри, але їх упізнали. На кадрах, опублікованих виданням, Роберт Паттінсон котив візочок блідо-рожевого кольору. Хоч закохані не розсекречували стать маля, але можна припустити, що в них народилася дівчинка.

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Associated Press

До речі, також поки невідомо, коли саме С'юкі Вотергаус народила. Востаннє вона з'являлася на публіці 24 лютого, тоді у моделі ще виднівся вагітний животик. Нині ж на фото від інсайдерів помітно, що кохана Паттінсона відновилася після пологів. Тож, їхній первісток, ймовірно, з'явився на світ наприкінці лютого або на початку березня.

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Зазначимо, Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус перебувають у стосунках від 2018 року. Восени минулого року стало відомо, що пара чекає на народження первістка. Тоді у ЗМІ почали ходити плітки, що закохані одружуються, однак ані Роберт, ані С'юкі не коментували подробиці особистого життя.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірка серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко вдруге став батьком. В актора народився син, ім'я якого він вже розсекретив.

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