Очільник МЗС Іспанії відповів, чи готуються в ЄС та НАТО до війни

Також він прокоментував можливість відправлення військ НАТО до України.

Ні Євросоюз, ні НАТО не готуються до війни, попри зростання загрози з боку РФ та її агресію проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

"Ми не можемо дозволити, щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами", - сказав він.

Віе зауважив, що "жоден із альянсів, до яких входить Іспанія, не є наступальними, а оборонними".

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"Якщо загарбницька війна вдасться, завтра будь-кому з нас може загрожувати сусід, який хоче частину його території, його суверенітет, і тому світ стане більш небезпечним", - наголосив він.

Також він додав, що Іспанія не розглядає можливість відправлення військ до України.

Раніше ми писали, що у Північноатлантичного альянсу тепер є дві загрози — Росія і терористичні угруповання.

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