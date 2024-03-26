Українці створили один з найкращих винаходів людства: що це таке

Українці створили роботизовану руку, що увійшла до списку найкращих винаходів людства. Проєктувальники на початку збиралися працювати лише на ринок США. Але після повномасштабного вторгнення переорієнтувалися на українських ветеранів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Що відомо про унікальний винахід українців

Молоді програмісти, інженери, механіки створили прототип руки. У 2022 році він навіть потрапив на обкладинку журналу Time і був у списку 200 найкращих винаходів людства. Минуло 2 роки і це вже не прототип, а перший український протез у серійному виробництві

Павло Грига - інженер-конструктор, каже, коли у нас є руки, ми не замислюємося наскільки це довершений біологічний інструмент. Усі ідеї черпалися з анатомії, але саме знання у механіці дозволяють втілити їх у металах та сплавах.

Роботизована рука виробляється у Києві. Закордоном закуповують хіба кілька дрібних деталей.

Рука складається з 280 деталей і все до найменших складових виточує цей станок. За решту відповідають інженери - збиральники.

"Кожна рука проходить тестування, ось, наприклад ці пальці мають проти тисячу циклів стискань і розтискань, щоб перейти на новий етап випробувань", - каже Ірина Маркевич.

За місяць тут роблять 15 протезів. Коли розроблялася роботизована рука - винахідники орієнтувалися виключно на ринок США. Отримали там сертифікацію і продавали протези за 25 тисяч доларів. Однак після початку повномасштабного вторгнення більшість виробів залишаються в Україні.

"Військові отримують безкоштовну. 7 тисяч доларів - це те, що ми з донорами фінансуємо, щоб перекрити витрати на виробництво самого протезу. Якщо наш протез підходить, ми ставимо його в чергу по готовності кукси, за цей час ми шукаємо донорів, які можуть покрити вартість протезування", - кажуть розробники.

Тестування роботизованої руки

Вже 7 десятків українських військових замість ампутованої мають руку - "ЕсперБайонік". Роборука зі штучним інтелектом, який керується через програму у смартфоні. Це робить користувача незалежним у побуті - допомагає готувати, писати, одягатись, а також витримує навантаження понад 30 кілограмів, це дозволяє і тримати дітей на руках, і відтискатись у спортзалі. А українські військові біонічну руку навіть пристосовують до зброї.

Щоб отримати цей протез - є тільки одна вимога. При травмі має залишитися потрібний об'єм м'язів. Саме до них кріпляться спеціальні сенсори. Датчики зчитують імпульс від м'язів і протез рухається.

За допомогою смартфона можна налаштувати кожен палець окремо під свої задачі.

Цей протез адаптується під потреби військових, жінок і навіть дітей.

Складання роботизованої руки

15-річний Назар проходив протезування у США

Назару 15. Він проходив протезування у США у реабілітаційному центрі для українських військових. І родина була вражена, що протез, якій Назару поставили у Штатах - українського виробництва. Після травми він мріяв, як найшвидше повернутися до гри на скрипці.

І Назару спочатку зробили простий механічний протез - який тримає смичок. Але для життя такий не підходив.

Батько - військовий капелан, розповідає, що син з друзями пішли на закинутий об'єкт. Там була відкрита електропідстанція.

"Свою руку до чогось доторкнувся і отримав ураження електричним струмом", - каже військовий капелан Андрій Смольський.

Після ампутації, десятка операцій, загоєння опіків і шрамів підлітку потрібен був протез, який буде допомагати, а не обмежувати. Тепер своєю рукою Назар керує сам.

Складання роботизованої руки

Рука зі штучним інтелектом вчиться у свого власника, власник підлаштовується під нову руку і тоді виходить найкращий симбіоз. В "ЕсперБайонік" весь час збирають відгуки користувачів, щоб зробити протез ще більш схожим на біологічну руку. Назар, наприклад сподівається, що в майбутньому розвиток протезування допоможе йому стати віртуозним скрипалем.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Роборука зі штучним інтелектом, яка ще й керується зі смартфона! Українці створили диво-руку

Нагадаємо, шокувальні історії про вбивць українців та скільки Росія їм за це платить.

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