Какая погода будет в апреле: прогноз "Укргидрометцентра"

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 52 мм.

В апреле средняя лунная температура воздуха будет составлять 7-11 градусов тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Как отмечается, в апреле температура воздуха будет составлять 7-11 градусов тепла. В горных районах 2-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 5-16 градусов мороза, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах 17-22 градусов мороза, в южной части местами 3-5 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха – 26-33 градуса тепла, в горных районах 21-22 градуса тепла”, — рассказали в “Укргидрометцентре”.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-62 мм, в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 65-84 мм, на высокогорье Карпат 102-117 мм.

Какие осадки могут быть в апреле

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Напомним, что в Украину идет настоящее весеннее тепло. К концу недели температура воздуха прогреется до +20°С.