Чи справді буде мобілізація 18-річних: нардеп усе роз’яснив

Законопроєкт про мобілізацію передбачає, що здобувачі освіти під час навчання проходитимуть вишкіл та здобуватимуть військову спеціальність, однак їх не призиватимуть до війська до 25 років.

Про це нардеп від "Слуги народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський повідомив у коментарі LIGA.net.

Зауважимо, раніше нардеп Дмитро Разумков заявив, що начебто у законопроєкті про мобілізацію є норма, яка "реально дозволить мобілізувати людей з 18 років". Нардеп стверджує, що в тексті документа прописані такі положення: якщо людина пройде базовий військовий вишкіл у 18 років, то одержить військово-облікову спеціальність, стане на облік, і це призведе до того, що її зможуть мобілізувати у віці 19 років.

Мобілізація з 18 років – буде чи ні

Нардеп Здебський назвав це "перекручуванням". Він уточнив, що мобілізаційний законопроєкт запроваджує статтю, яка регулює військову підготовку.

"По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. [...] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін – і вона вчиться", – розповів народний обранець.

Водночас він зазначив, що в разі, якщо людина ніде не навчається, то за новим законопроєктом її "можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись" для підготовки.

Здебський вказав, що відповідно до законопроєкту, людина під час здобування освіти має, згідно з програмою, пройти військовий вишкіл.

"Ніхто не буде їх [студентів] брати й хапати до 25 років", – запевнив нардеп.

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Він заявив, що Разумков "перекручує" та "хитрить". Здебський акцентував, що у всіх навчальних закладах буде запроваджена обов'язкова підготовка, і згідно з законом, людина сама визначатиме, коли проходити вишкіл.

Політик також поінформував, що у мирний час вишкіл триватиме три місяці загальної підготовки та два за спеціальністю, у воєнний час – три місяці загалом. У кожному закладі освіти буде відповідний навчальний курс, і студент повинен отримати військово-облікову спеціальність.

Здебський знову наголосив, що після підготовки людей братимуть на військовий облік, але не призиватимуть на службу до 25 років.

До слова, за оцінками адвоката Романа Сімутіна, в разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію, чоловік після проходження базової військової підготовки як призовник у віці 18-24 роки автоматично стає військовозобов’язаним, тому фактично може бути мобілізованим.

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