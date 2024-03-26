Действительно ли будет мобилизация 18-летних: нардеп все разъяснил

Законопроект о мобилизации предусматривает, что соискатели образования во время обучения будут проходить подготовку и получать военную специальность, однако их не будут призывать в армию до 25 лет.

Об этом нардеп от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Здебский сообщил в комментарии LIGA.net.

Отметим, ранее нардеп Дмитрий Разумков заявил, что якобы в законопроекте о мобилизации есть норма, которая "реально позволит мобилизовать людей с 18 лет". Нардеп утверждает, что в тексте документа прописаны следующие положения: если человек пройдет базовое военное обучение в 18 лет, то получит военно-учетную специальность, станет на учет, и это приведет к тому, что его смогут мобилизовать в возрасте 19 лет.

Мобилизация с 18 лет – будет или нет

Нардеп Здебский назвал это "перекручиванием". Он уточнил, что мобилизационный законопроект вводит статью, регулирующую военную подготовку.

"Во-первых, на учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общее базовое военное обучение. [...] Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет срок – и он учится", – рассказал народный избранник.

В то же время он отметил, что в случае, если человек нигде не учится, то по новому законопроекту его "могут взять где-то в воинскую часть или еще куда-нибудь" для подготовки.

Здебский указал, что согласно законопроекту, человек во время получения образования должен, согласно программе, пройти военное обучение.

"Никто не будет их [студентов] брать и хватать до 25 лет", – заверил нардеп.

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Он заявил, что Разумков "перекручивает" и "хитрит". Здебский акцентировал, что во всех учебных заведениях будет введена обязательная подготовка, и по закону человек сам будет определять, когда проходить обучение.

Политик также проинформировал, что в мирное время обучение будет продолжаться три месяца общей подготовки и два по специальности, в военное время – три месяца в целом. В каждом учебном заведении будет соответствующий учебный курс, и студент должен получить военно-учетную специальность.

Здебский снова подчеркнул, что после подготовки людей будут брать на военный учет, но не будут призывать на службу до 25 лет.

К слову, по оценкам адвоката Романа Симутина, в случае принятия законопроекта о мобилизации мужчина после прохождения базовой военной подготовки как призывник в возрасте 18-24 года автоматически становится военнообязанным, поэтому фактически может быть мобилизованным.

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