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В США обрушился 16-метровый мост - видео

В США обрушился 16-метровый мост - видео

В американском штате Мэриленд судно врезалось в мост / Фото: Associated Press

На месте работали спасатели.

В городе Балтимор (штат Мэриленд, США) грузовое судно под флагом Сингапура врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки. После этого 16-метровый мост обрушился.

Об этом пишет The New York Times.

Судно Dali протяженностью почти 290 метров врезалось в опору моста, после чего произошел обвал.

Платформа по отслеживанию движения судов MarineTraffic показала, что одноименный контейнеровоз под флагом Сингапура остановился под мостом утром во вторник, а затем отправилось из Балтимора в час ночи в направлении Шри-Ланки.

Управление транспорта Мэриленда сообщило в два ночи по восточному времени, что все полосы на мосту закрыты в обеих направлениях из-за инцидента, не уточняя произошедшего.

Впоследствии управление добавило, что мост обрушился из-за столкновения с кораблем.

Напомним, в России во время военных учений упал мост.

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