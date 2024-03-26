В США обрушился 16-метровый мост - видео

На месте работали спасатели.
В городе Балтимор (штат Мэриленд, США) грузовое судно под флагом Сингапура врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки. После этого 16-метровый мост обрушился.
Об этом пишет The New York Times.
Судно Dali протяженностью почти 290 метров врезалось в опору моста, после чего произошел обвал.
Платформа по отслеживанию движения судов MarineTraffic показала, что одноименный контейнеровоз под флагом Сингапура остановился под мостом утром во вторник, а затем отправилось из Балтимора в час ночи в направлении Шри-Ланки.
BREAKING NEWS— Hayward Jablomi (@HaywerdJablomi) March 26, 2024
Мэриланд Keybridge скапливался после ограждения лопатки с поддержкой beam pic.twitter.com/9IgvJyi46Y
Управление транспорта Мэриленда сообщило в два ночи по восточному времени, что все полосы на мосту закрыты в обеих направлениях из-за инцидента, не уточняя произошедшего.
Впоследствии управление добавило, что мост обрушился из-за столкновения с кораблем.
Напомним, в России во время военных учений упал мост.
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