Обвал Дегтяровского моста в Киеве: что на самом деле произошло

К счастью, все работники целые и невредимые.

В Киеве произошел инцидент с обвалом Дегтяровского моста. Стало известно, что одна балка задела другую и они посыпались.

Об этом рассказал независимый инфраструктурный обозреватель Александр Авдокушин.

Что произошло с Дегтяревским мостом в Киеве

По словам технического журналиста, работники успели вовремя отреагировать, поэтому и не пострадали.

Напомним, в Киеве по ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок. На место происшествия прибыли аварийно-спасательные службы.

Впоследствии известный фотограф Ян Доброносов обнародовал фото обрушившегося моста.

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