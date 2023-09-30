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Обвал Дегтяровского моста в Киеве: что на самом деле произошло

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
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Обвал Дегтяровского моста в Киеве: что на самом деле произошло

Последствия обвала Дегтяровского моста в Киеве

К счастью, все работники целые и невредимые.

В Киеве произошел инцидент с обвалом Дегтяровского моста. Стало известно, что одна балка задела другую и они посыпались.

Об этом рассказал независимый инфраструктурный обозреватель Александр Авдокушин.

Что произошло с Дегтяревским мостом в Киеве

Что произошло с Дегтяревским мостом в Киеве

По словам технического журналиста, работники успели вовремя отреагировать, поэтому и не пострадали.

Напомним, в Киеве по ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок. На место происшествия прибыли аварийно-спасательные службы.

Впоследствии известный фотограф Ян Доброносов обнародовал фото обрушившегося моста.

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Дата публикации
Просмотры
2278
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