Обвал Дегтяровского моста в Киеве: что на самом деле произошло

К счастью, все работники целые и невредимые.
В Киеве произошел инцидент с обвалом Дегтяровского моста. Стало известно, что одна балка задела другую и они посыпались.
Об этом рассказал независимый инфраструктурный обозреватель Александр Авдокушин.
По словам технического журналиста, работники успели вовремя отреагировать, поэтому и не пострадали.
Напомним, в Киеве по ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок. На место происшествия прибыли аварийно-спасательные службы.
Впоследствии известный фотограф Ян Доброносов обнародовал фото обрушившегося моста.
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