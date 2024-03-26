Мобилизация с 18 лет: Рада приняла важное решение

Мужчин в возрасте с 18 до 24 лет не будут призывать в армию.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил правку к законопроекту о мобилизации, которая могла бы привести к мобилизации с 18-летнего возраста.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18-летнего возраста", – говорится в коротком заявлении политика.

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Напомним, в мобилизационном законопроекте было предложено направлять для прохождения базовой военной службы мужчин в возрасте с 18 до 25 лет. Они могут выбирать год прохождения службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Согласно п. п. 1 ч. 1 ст. 37 закона "О воинской обязанности и военной службе", на учет принимают призывников в возрасте до 25 лет. Согласно подпункту 2, на учет уже ставят военнообязанных – призывников, которые прошли базовую общевойсковую подготовку.

По мнению адвоката Романа Симутина, в таком случае мужчина после прохождения базовой военной подготовки в качестве призывника в возрасте 18-24 года автоматически становился бы военнообязанным, поэтому фактически мог бы быть мобилизованным.

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