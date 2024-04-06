Мобілізація: в Україні планують ухвалити "єБронювання" - ЗМІ

Кабмін України готується до розгляду нової постанови про так зване єБронювання — вона визначатиме цифровізацію процесу бронювання працівників підприємств. Про це повідомляє видання AIN.UA, посилаючись на джерело, долученого до обговорення проєкту.

Згідно з проєктом постанови, витяг, який підтверджує бронювання співробітника, формуватиметься в електронній формі в застосунку "Дія". Також формуватимуть QR-код (за аналогією з іншими QR-кодами в застосунку). Витяг буде дійсним лише за наявності коду.

За даними видання, керівники підприємства (установи чи організації) подаватиме список співробітників для бронювання в електронній формі через "Портал.Дія". Список складається в довільній формі, придатній для сприйняття змісту. Уся відповідальність за список, актуальність та достовірність відомостей — на керівнику підприємства.

Згідно з текстом проєкту постанови, можна зробити висновки, що ФОПи не підлягають бронюванню за запропонованою процедурою, оскільки йдеться про перебування кандидата на бронювання в трудових відносинах із підприємством.

Про відмову в бронюванні співробітника керівників підприємств сповіщатимуть засобами "Порталу.Дія". Відмовити в бронюванні можуть у таких випадках:

· дані про співробітника не співпадають із даними у ЄДР;

· дані про співробітника відсутні у ЄДР;

· Відсутність даних про трудові відносини між співробітником та підприємством (установою, організацією) у ЄДР.

Раніше повідомлялось про те, у Запоріжжі мобілізували машиніста тепловоза, який мав бронювання.

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