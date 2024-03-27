Бронювання за гроші не буде?: комітет Ради відхилив правки

Не виключено, що вже в сесійній залі парламенту під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх урахування.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правки до законопроєкту про мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член профільного комітету Ігор Копитін, повідомляє LIGA.net.

Обговорення правок щодо запровадження так званого бронювання за гроші відбулося 25 березня, повідомив раніше нардеп Юрій Здебський з оборонного комітету.

Також читайте Скандальна мобілізація: до чого може призвести офіційне ухилення від призову

Як поінформував Копитін, були окремі пропозиції щодо бронювання тих, хто отримує певну зарплату та сплачує податки, але ці пропозиції були відхилені "навіть без обговорення".

"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" – наголосив народний обранець.

Читайте провідні новини дня:

Копитін звернув увагу, що в оборонному комітеті парламенту відбувається лише попередній розгляд.

"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх урахування", – додав він.

Бронь від мобілізації за гроші – що про це відомо

На початку березня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від мобілізації. Як уточнив згодом нардеп Олексій Гончаренко, в Кабміні планують прив’язати бронювання до рівня зарплати. Зокрема, бронь могли б отримати ті, в кого зарплата становить від 35 тис. грн; ті, хто сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис. грн і ЄСВ ≥ 7,7. тис грн, айтівці (резиденти "Дія сіті") за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис. грн.

Водночас нардеп Дмитро Наталуха заявляв про плани до кінця березня зареєструвати в Раді окремий законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Суть ¬– сплата додаткового військового збору у 20 тис. грн за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, зарплати чи якихось інших критеріїв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бронь від мобілізації можна буде "купити" високою офіційною зарплатою? | Роман Лозинський

Читайте також: