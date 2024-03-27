Бронирования за деньги не будет?: комитет Рады отклонил правки

Не исключено, что уже в сессионном зале парламента во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил поправки к законопроекту о мобилизации по поводу бронирования военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член профильного комитета Игорь Копытин, сообщает LIGA.net.

Обсуждение поправок о введении так называемого бронирования за деньги состоялось 25 марта, сообщил ранее нардеп Юрий Здебский из оборонного комитета.

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Как сообщил Копытин, были отдельные предложения по бронированию тех, кто получает определенную зарплату и платит налоги, но эти предложения были отклонены "даже без обсуждения".

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сущностью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!" – подчеркнул народный избранник.

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Копытин обратил внимание, что в оборонном комитете парламента проходит только предварительное рассмотрение.

"Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет", — добавил он.

Бронь от мобилизации за деньги – что об этом известно

В начале марта премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от мобилизации. Как уточнил впоследствии нардеп Алексей Гончаренко, в Кабмине планируется привязать бронирование к уровню зарплаты. В частности, брони могли бы получить те, у кого зарплата составляет от 35 тыс. грн; те, кто платит НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн и ЕСВ ≥ 7,7. тыс грн, айтишники (резиденты "Дия сити") при уплате НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн.

В то же время, нардеп Дмитрий Наталуха заявлял о планах до конца марта зарегистрировать в Раде отдельный законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Суть – уплата дополнительного военного сбора в 20 тыс. грн за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, зарплаты или каких-либо других критериев.

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