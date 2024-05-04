Восьмой трофей в составе "Реала": Лунин досрочно стал чемпионом Испании-2023/24

Андрей во второй раз в карьере завоевал звание победителя Ла Лиги.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/24.

"Сливочные" обеспечили себе титул за четыре тура до конца чемпионата. В матчах 34-го тура испанской Ла Лиги мадридский клуб одержал разгромную победу над "Кадисом" (3:0), а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова эффектно победила "Барселону" (4:2).

По итогам этих поединков "Королевский клуб" стал недостижимым в турнирной таблице Примеры за четыре тура до завершения сезона. "Реал" (87 очков) на 13 баллов опережает "Жирону" и на 14 зачетных пунктов – "Барселону".

WE ARE THE LALIGA 2023/24 CHAMPIONS! pic.twitter.com/Yo5QFw3SUO — Real Madrid CF (@realmadriden) May 4, 2024

Для Лунина это второй в карьере титул чемпиона Испании. В целом это восьмой трофей 25-летнего украинца в составе мадридцев. Кроме двух побед в Ла Лиге, в его активе также выигранные Кубок Испании, два Суперкубка страны, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В этом сезоне Лунин принял участие в 20 матчах Примеры, в десяти из них он сумел не пропустить.

"Реал" завоевал свой 36-й чемпионский титул Ла Лиги в истории. По этому показателю "сливочные" являются абсолютными рекордсменами испанского первенства. Ближайший преследователь "Барселона" выигрывала чемпионат Испании 27 раз.

Добавим, что в этом сезоне Лунин и Ко также могут выиграть Лигу чемпионов. В среду, 8 мая, подопечные Карло Анчелотти в Мадриде сыграют ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии". Первая встреча в Мюнхене завершилась боевой ничьей (2:2).

Ранее сообщалось, что "Реал" подготовил новый контракт для Лунина. Руководство мадридского клуба хочет, чтобы украинский вратарь продолжил выступать в футболке "бланкос".

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